Іракська армія заявила про цілковите відновлення контролю над східним Мосулом

Однак за підтримки бронетехніки та авіації урядовим військам вдалося відбити цю територію. Тепер вони готуються до наступу на західний Мосул, що лежить на іншому березі ріки Тигр.

Святкуючи часткову перемогу над ісламістами, іракські студенти вивісили прапор країни на будівлі університету Мосула, будівля якого постраждала від бойових дій.

“Це послання джихадистам. Ми повертаємося до цих стін із книжками в руках і відновлюємо навчання, а також відкриваємо центральну бібліотеку”, – сказав один зі студентів.

Наземна операція зі звільнення Мосула за підтримки коаліції на чолі зі США розпочалася у жовтні. Близько двох років це місто було столицею проголошеного ІДІЛ “халіфату” в Іраку. Повернення всього населеного пункту під контроль Багдада означатиме значний прогрес у війні з екстремістами, інформує Євроньюс.