Співачку Мадонну можуть арештувати

Американську співачку Мадонну слід заарештувати після її заяв про "вибух Білого дому", вважає член перехідної команди президента США Дональда Трампа, колишній спікер палати представників республіканець Ньют Гінгріч, повідомляє видання Huffington Post.

Мадонна виступала на масовій акції протесту у Вашингтоні, на якій зібралося, за різними оцінками, до мільйона людей. У ході виступу вона двічі нецензурно висловилася на адресу Трампа. Також Мадонна заявила, що "дуже зла і багато думала про те, щоб підірвати Білий дім", повідомляє видання. "Але я знаю, це нічого не змінить", - додала вона.

"Це новий лівий фашизм. Ми повинні готуватися себе захищати ... її (Мадонну) потрібно заарештувати", - наводить видання слова Гінгріча, вимовлені в програмі Fox & Friends на телеканалі Fox News.

Пізніше співачка заявила, що заява була "метафорою". "Я не схильна до насильства", - написала вона в своєму Instagram.