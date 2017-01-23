Челсі Клінтон вступилася за молодшого сина Трампа

Справа в тому, що користувачі соцмереж почали знущатися над десятирічним Берроном через дивну поведінку у ході інавгурації його батька. На своїй сторінці в Facebook дочка Білла Клінтона і Хілларі Клінтон Челсі заявила про те, що син Трампа має право бути дитиною і не повинен бути засудженим за це. У той же час жінка виступила з критикою на адресу батька Беррона, назвавши його політику по відношенню до дітей шкідливою. Нагадаємо, користувачам мережі здалося забавним, що під час інавгурації Трампа його син вирішив пограти з однорічним племінником. Багато хто впевнений, що Беррон страждає аутизмом.