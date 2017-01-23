США вийшли з транстихоокеанського партнерства

Про це повідомляє агентство Reuters.

Раніше ЗМІ дізналися, що адміністрація президента готується до "індивідуальних переговорів" з країнами-учасницями ТТП.

Про те, що документ буде підписаний, стало відомо відразу після інавгурації, яка відбулася 20 січня. На думку Трампа, нова торгова стратегія не здатна захистити американські робочі місця.

За попередніми даними, Трамп також збирається організувати нові переговори щодо угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA). Після перемоги Трампа на президентських виборах ЗМІ повідомили, що він може перервати дію угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі, якщо не будуть виконані деякі умови.