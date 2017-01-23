Трамп заборонив фінансування іноземних організацій, які проводять аборти
Раніше заборона була знята Бараком Обамою.
За даними видання Politico, Трамп вирішив відновити республіканську політику, яка отримала назву "політика Мехіко". Відповідно до неї, всі закордонні неурядові організації, які отримують фінансування з бюджету США, повинні утримуватися від здійснення і просування абортів.
Видання зазначає, що "політика Мехіко" кожен раз встановлюється президентом від Республіканської партії і завжди скасовується демократом. Вперше її прийняв президент Рональд Рейган.
Відзначимо, що під час своєї передвиборної кампанії Трамп виступав за законодавчу заборону абортів.