У США жертвами торнадо стали вже 18 осіб

Так, в штаті Джорджія були виявлені кілька тіл загиблих, після чого загальне число жертв склало там 14 осіб. Ще чотири людини загинули в штаті Міссісіпі. Раніше повідомлялося про 15 загиблих, ще 23 людей постраждали.

Губернатор штату Джорджія оголосив в ряді округів, де удар стихії завдав найбільшої шкоди, режим надзвичайного стану. В окремих районах штату Міссісіпі діє аналогічний режим, передає ВВС. Також негода обрушилася на штати Техас, Алабама, Луїзіана і Флорида, але в цих регіонах поки обійшлося без жертв.