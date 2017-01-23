У японському розпліднику лев напав на людей

Двоє людей постраждали під час нападу лева в розпліднику-студії японської компанії Shonan Animal Production, що розводить різних тварин для фото- та телевізійних зйомок в місті Наріта, недалеко від Токіо, повідомляє Кіодо.

За даними агентства, сигнал про те, що лев напав на доглядачів, надійшов на номер служби порятунку 119. У результаті серйозні травми голови і ніг отримали жінка і чоловік.

Трагедія сталася, коли троє наглядачів мили клітку десятирічного лева-самця перед підготовкою до зйомки. Тварина була на ланцюзі і не змогла втекти після нападу.

На сайті Shonan Animal Production йдеться, що в розпліднику також містяться леопард, собаки, кішки, коні, зебра, верблюд, кенгуру і мавпи.