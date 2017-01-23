Меланія Трамп змушена покинути Білий дім через сина

Причиною її поспішного переїзду став шкільний тиждень її сина. У найближчі тижні вона буде проводити частину часу в Нью-Йорку, а іншу частину - в Вашингтоні, передають американські ЗМІ.

Ще в листопаді обраний президент США Дональд Трамп розповів, що Меланія і їх десятирічний син Беррон переїдуть до нього в Білий дім, але тільки після того, як у хлопчика закінчаться заняття в школі.

Варто відзначити, що вчора подружжя Трамп святкувала 12-річчя спільного життя в шлюбі. Подробиці цієї події не повідомляються. При цьому відомо, що на 10-річний ювілей весілля Трамп подарував своїй дружині перстень з діамантом в 25 карат.

Раніше в ЗМІ потрапило відео, на якому 10-річний Беррон Трамп під час інавгураційного параду у Вашингтоні грубо відмовився взяти за руку Мелані Трамп. Різкий жест не залишився непоміченим.