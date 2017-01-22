Президент Гамбії подався у вигнання після відставки

Президент Гамбії подався у вигнання після відставки
Фото: соцмережі

Колишній лідер відправився до Екваторіальної Гвінеї.

Джерело: Відомості

Нагадаємо, за підсумками виборів президента в Гамбії Яйя Джамме повинен був покинути пост і передати владу наступнику після 22 років правління. Однак Джамме не хотів передавати повноваження добровільно.

У ніч на 20 січня військові Сенегалу висловили готовність увійти до Гамбії для примусової передачі влади Адамі Барроу.

На щастя, Джамме відмовився від поста і передав повноваження обраному главі держави.

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