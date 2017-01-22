Грабіжники на байках влаштували зухвалий напад зі стріляниною на студентів в Камбоджі (відео)

Грабіжники скоїли звірячий напад на студентів в Камбоджі. На записі камери спостереження був відображений інцидент, що стався в ніч на 21 січня.

На відео записано, як грабіжник напав на двох дівчат, які поверталися додому. Він спробував вирвати з рук однієї з них телефон, однак студентка люто вчепилася в стільниковий, не бажаючи його віддавати.

Потерпілим спробував допомогти брат однієї з дівчат, який на авто вирішив збити з ніг грабіжника. Коли він скоїв наїзд, то був розстріляний іншими зловмисникоми, які підбігли на допомогу.

Після цього нападники все ж відібрали телефон і зникли.

Як повідомили в поліції, в результаті нападу чоловік за кермом авто помер, а дві дівчини з травмами були госпіталізовані. За фактом події ведеться розслідування.