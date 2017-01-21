Понад сто тисяч американців вимагають опублікувати податкову декларацію Трампа

Понад 100 тисяч громадян США підписали петицію з вимогою опублікувати повну податкову декларацію новообраного президента США Дональда Трампа, повідомляє РІА Новини. Примітно, що петиція стала однією з перших після офіційного вступу Трампа на посаду президента.

Протестуючі проти нового президента бажають знати, чи немає в його діяльності на посту глави держави конфлікту інтересів. Автори петиції вимагають публікації всіх документів, які розкривають "іноземний вплив і фінансові інтереси", які несумісні з посадою президента.

Поріг, необхідний для розгляду петиції, пройдений. Однак, за законом, адміністрація Білого дому не зобов'язана її задовольняти або навіть відповідати на неї. Як заявив Трамп, податкова служба США проводить аудит декларації, так що оприлюднювати її поки рано.