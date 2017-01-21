Бойовики в Мьянмі захопили в заручники 40 туристів

40 туристів захоплені в заручники в Мьянмі. За попередніми даними, група приїхала на відпочинок з Таїланду.

Інцидент стався на території мьянманского національного округу Карен, який розташовується біля кордону з Таїландом. Як повідомляє ТАРС з посиланням на місцеві ЗМІ, в ході переговорів бойовики погодилися відпустити кількох людей.

За попередніми даними, напад на туристів зробили представники етнічного угруповання округу. Таким чином вони планували вплинути на представників влади Таїланду, щоб правоохоронні органи відпустили одного з членів угруповання, обвинуваченого в організації контрабанди біженців.