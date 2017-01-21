У Мережі зявилось відео, як виглядає зсередини готель, де загинули люди під час сходу лавини в Італії

Місцеві ЗМІ оприлюднили відео зсередини готелю, похованого під лавиною в Італії. Дах будівлі обвалився і сніг заповнив будівлю.

На кадрах ролика, найімовірніше, рятувальники обстежують будівлю, в якому могли перебувати близько 30 осіб. Лавина снігу обвалила кілька перекриттів готелю і вибила скло. У фойє і кімнатах готелю зруйновані комунікації.

У даний час пошукова операція триває. Рятувальникам вдалося витягти з готелю Rigopiano di Farindola тіло загиблого.

Вчора в центральній частині Італії стався найсильніший землетрус: в регіоні тричі за короткий проміжок часу були зафіксовані підземні поштовхи магнітудою понад сім балів.

У Римі зупинилось метро, ​​і пасажирів довелося евакуювати з підземки. Столичні школи і дошкільні установи були закриті з міркувань безпеки.

Кризова ситуація склалася в десятках гірських сіл. Жителі побоюються, що можуть замерзнути до того моменту, коли їм на допомогу прибудуть рятувальні загони.