Трамп пообіцяв стерти ІДІЛ з лиця землі

Одним з перших обіцянок Дональда Трампа на посаді президента США стало повне знищення забороненого угрупування ІДІЛ. Про це він заявив, виступаючи з промовою після церемонії інавгурації.

"Ми станемо на шляху радикального ісламського тероризму. Ми повністю зітремо його з лиця землі", - заявив Трамп в ході виступу під час заходу.

Також він пообіцяв повернути владу американського народу.

За ходом церемонії спостерігали кілька сотень тисяч чоловік, які розташувалися неподалік від Капітолію.