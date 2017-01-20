Трамп пообіцяв стерти ІДІЛ з лиця землі

Трамп пообіцяв стерти ІДІЛ з лиця землі

Після приведення до присяги президент США виступив з урочистою промовою.

Джерело: Відомості

Одним з перших обіцянок Дональда Трампа на посаді президента США стало повне знищення забороненого угрупування ІДІЛ. Про це він заявив, виступаючи з промовою після церемонії інавгурації.

"Ми станемо на шляху радикального ісламського тероризму. Ми повністю зітремо його з лиця землі", - заявив Трамп в ході виступу під час заходу.

Також він пообіцяв повернути владу американського народу. 

За ходом церемонії спостерігали кілька сотень тисяч чоловік, які розташувалися неподалік від Капітолію.

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