Інавгурацію Трампа бойкотували 65 демократів-конгресменів

Телеканал ABC зібрав відомості про конгресменів з Демократичної партії, які з різних причин вирішили проігнорувати церемонію інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

Відзначаються деякі причини, за якими демократи вирішили проігнорувати захід. Так, конгресмен від штату Вісконсін Марк Покан вирішив, що його рішення обґрунтоване доповіддю ЦРУ по діям хакерів. Деякі обурюються тим, що Трамп хоче керувати своїм бізнесом укупі з президентською посадою.

А інші конгресмени вважали за краще роз'їхатися по своїх округах, щоб взяти участь в акціях протесту. В цілому інавгурацію бойкотували 65 демократів з Конгресу.