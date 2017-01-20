Противники Трампа почали громити магазини в Вашингтоні (відео)

Противники Трампа почали громити магазини у Вашингтоні. Активісти розбивають вітрини на вулицях.

Очевидці зафіксували на відео поведінку агресивної юрби, яка влаштувала ходу вулицями Вашингтона. Люди вигукують гасла, несуть в руках прапори і транспаранти.

Хулігани починають громити оточення, перевертаючи урни і розбиваючи вітрини. Поліцейським вдається втихомирити розбурхану юрбу тільки за допомогою водометів.

Нагадаємо, 20 січня проходить інавгурація обраного президента США Дональда Трампа.