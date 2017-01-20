Чисельність населення Китаю наближається до півтора мільярда

На 8 мільйонів чоловік зросло в 2016 році населення Китаю. Такі дані опублікувало Державне статистичне управління КНР.

Примітно, що в це число не входять жителі спеціальних адміністративних районів Сянган (Гонконг) і Аомень (Макао), Тайваню, а також китайці, що проживають за кордоном, пише сайт "Комсомольская правда".

Як наголошується в документі, в 2016 році в КНР народилися 17,8 мільйона чоловік, а природний приріст населення склав 5,86 відсотка. Ці дані на 0,9 відсотка перевищують показники 2015 року.

Цікаво, що чисельність працездатного населення (віком від 16 до 60 років) в Китаї становить 907 мільйонів 470 тисяч осіб. Це становить 65,6 відсотка від загальної кількості населення КНР.

При цьому в останні роки в країні спостерігається процес стрімкого старіння населення. В даний час в країні проживають більше 230 мільйонів чоловік старше 60 років.

Є і ще одна особливість: як відзначає державне статистичне управління КНР, на 100 жінок в країні припадає 105 чоловіків, і фахівці стурбовані тим, що більше 4 мільйонів китайців до 2020 року не зможуть одружитися.