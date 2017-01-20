Поліція застосувала газ на демонстрації проти Трампа в Вашингтоні

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Поліція застосувала газ під час демонстрації противників Трампа в Вашингтоні. Правоохоронці застосували силу, через що почалися заворушення. Як повідомляє Associated Press, спочатку сутички почалися у будівлі бізнес-центру для журналістів National Press Club.

Між противниками та прихильниками зав'язалася словесна перепалка, після цього в людини з прапором на підтримку Трампа з натовпу почали кидати сміття і погналися за ним, коли він намагався втекти.

У конфлікт втрутилися співробітники поліції, які використовували балончики зі сльозогінним газом проти буйства юрби.