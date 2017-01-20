У Нью-Йорку голлівудські зірки вийшли на мітинг проти Трампа

Ведучим заходу виступив режисер Майкл Мур. Крім того, участь в акції взяли Роберт де Ніро, Марк Руффало і Алек Болдуін. Їх також підтримав мер Нью-Йорка Білл де Блазіо. Треба відзначити, що знаменитий документаліст на акції пообіцяв, що обраний президент не протримається чотири роки, і назвав Трампа соціопатом, а Алек Болдуін, спародіювавши Трампа, закликав американців до ста днів протестів проти нового лідера країни.

Нагадаємо, ввечері 20 грудня у Вашингтоні повинна відбутися інавгурація Дональда Трампа.