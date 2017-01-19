Знайдено тіла чотирьох загиблих при сходженні лавини на готель в Італії

Рятувальники витягли з-під снігу тіла чотирьох загиблих постояльців готелю в Італії. Під лавиною може перебувати до 30 осіб.

За даними місцевих ЗМІ, тіла трьох осіб були виявлені вранці, а пізніше встановили місцезнаходження ще одного загиблого.

Також рятувальникам вдалося знайти двох живих постояльців готелю.

Тіла трьох жертв вже доставили в морг. За попередніми даними, в готелі, який накрило сніговою лавиною, могли перебувати від 24 до 34 чоловік, серед яких є діти.

Нагадаємо, лавина зійшла на готель в містечку Фаріндола після кількох землетрусів в центральній частині Італії.