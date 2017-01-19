Рятувальники продовжують пошук постояльців готелю в Італії, на який зійшла лавина

Величезна лавина в одному з гірських районів Італії накрила цілий готель. Поки значна частина рятувальників не може дістатися до місця, де в сніговому полоні опинилися десятки туристів. На даний момент є інформація про те, що виявлено тіло одного загиблого, але за неофіційними даними - їх може бути більше двадцяти.

Лавина накрила гірськолижний італійський курорт в районі комуни Фаріндола, в регіоні Абруццо. Снігова маса обрушилася на готель з десятками постояльців.

За попередніми даними, в будівлі знаходилося близько 30 осіб. Рятувальники йшли на допомогу всю ніч, кидали автомобілі, просувалися на лижах, буквально прориваючи проходи в гігантських заметах.

Мобільні телефони постояльців і персоналу готелю, які встигли додзвонитися до рятувальників пізно вночі відразу після стихійного лиха, зараз не відповідають. Що з людьми, невідомо. Поки вдалося відкопати тільки двох, що вижили. І знайшли одного загиблого.

Уцілілі розповіли, що незадовго до сходу лавини багато гостей курорту пішли гуляти. Де їх зараз шукати, сказати поки неможливо. Та й доля тих, хто залишився в будівлі залишається під великим питанням.

Потрапив під лавину готель розташований в складно доступному районі. Гігантські замети не дозволяють доставити на місце техніку. Снігопад не припинявся майже добу, тільки зараз погода налагодилася.

Причиною сходу лавини могли стати 2 землетруси магнітудою, які відбулися в Центральній Італії напередодні пізно ввечері. Влада вже заявила про "катастрофічні" наслідки цієї серії підземних поштовхів. Тисячі сімей залишилися без електрики, ще кілька сіл відрізані від зовнішнього світу. Але найзначніші сили рятувальників кинуті саме в район Фаріндоли.