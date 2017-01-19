ЗМІ: Двоє людей врятовані з "полону" в готелі, який був похований під сніговою лавиною в Італії (відео)

Місцеві ЗМІ повідомляють, що з "полону" в готелі Rigopiano di Farindola, який буквально похований під сніговою лавиною в Італії, врятовано двох людей. За інформацією, всередині заблокованої будівлі знаходиться не менше 20 осіб.

Раніше рятувальники протягом декількох годин намагалися дістатися на місце НП. Операція зі звільнення "снігових заручників" триває.

Відзначимо, сніжна лавина зійшла після серії підземних поштовхів, які сталися в центральній області Італії Абруццо.