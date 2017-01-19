В Румунії пройшли акції протесту проти планів уряду помилувати тисячі засуджених

Як передає ВВС, незважаючи на холодну погоду, в Бухаресті у будівлі уряду зібралися близько 3 тисяч чоловік. Вони скандували «При демократії злодії сидять в тюрмі». На думку учасників протестів, в разі якщо на волі опиняться засуджені за перевищення посадових повноважень, це завдасть серйозного удару по боротьбі з корупцією.

Згідно з планами уряду, на помилування можуть розраховувати ув'язнені, які засуджені не більше ніж на 5 років.