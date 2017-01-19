Лавина накрила готель в Центральній Італії
У будівлі знаходяться до 20 осіб, в тому числі, діти.
Їхні телефони не відповідають. Згідно з останніми повідомленнями, рятувальники знаходяться вже неподалік від будівлі готелю. Однак через негоду вони не можуть застосовувати спеціальну техніку.
Сходження лавини спровокувала серія підземних поштовхів. Вона сталася напередодні вранці. У багатьох районах сніжний покрив досягає одного-двох метрів. На розчищення снігу кинуті додаткові сили, в тому числі, військові.