Вантажівка з картоплею протаранила шкільний автобус в Індії, є жертви
За попередніми даними, в результаті ДТП загинуло 18 школярів.
В Індії шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою. Аварія сталася в окрузі Етах в штаті Уттар-Прадеш, повідомляє видання Times оf India.
В результаті зіткнення завантаженої картоплею машини і шкільного автобуса загинуло 18 школярів, 40 - отримали поранення.
Відзначається, що школа, в якій навчалися діти, була відкрита в четвер, хоча адміністрація округу через холоди оголосила три дні канікул.
За фактом смертельної аварії проводиться розслідування.