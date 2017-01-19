Вантажівка з картоплею протаранила шкільний автобус в Індії, є жертви

Вантажівка з картоплею протаранила шкільний автобус в Індії, є жертви
Фото: Twitter

За попередніми даними, в результаті ДТП загинуло 18 школярів.

Джерело: Відомості

В Індії шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою. Аварія сталася в окрузі Етах в штаті Уттар-Прадеш, повідомляє видання Times оf India.

В результаті зіткнення завантаженої картоплею машини і шкільного автобуса загинуло 18 школярів, 40 - отримали поранення.

Відзначається, що школа, в якій навчалися діти, була відкрита в четвер, хоча адміністрація округу через холоди оголосила три дні канікул.

За фактом смертельної аварії проводиться розслідування.

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...