Обама розповів, чим займеться після 20 січня

Президент США Барак Обама під час своєї останньої прес-конференції в якості американського лідера розповів, чим займеться після 20 січня, коли відбудеться інавгурація Дональда Трампа.

"Все, що мені потрібно, - це час, щоб осмислити приголомшливий досвід, який я отримав. Хочу побільше бути з дружиною - скоро у нас 25-я річниця весілля. Хочу побільше писати і поменше говорити. Хочу проводити більше часу з дочками. Це те, чим я маю намір зайнятися в майбутньому році", - заявив Обама.

Він також зазначив, що ніхто з його дітей не збирається займатися політикою.