Колишній футболіст збірної Єгипту потрапив в список терористів

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Влада Єгипту внесла екс-футболіста національної збірної з футболу Мохаммеда Абутотку в список терористів за ймовірний зв'язок із забороненим в країні ісламістським рухом "Брати-мусульмани", передає BBC.

За словами адвоката футболіста, дії єгипетської влади суперечать законам, а його підзахисного не засуджували і не повідомляли про висунуті звинувачення.

Адвокат має намір оскаржити рішення. Спортсмена підозрюють у тому, що він надавав терористам фінансову підтримку. Сам гравець відкидає подібні звинувачення.