Число хакерських атак на інформаційні ресурси НАТО збільшилось на 60%

Число хакерських атак на інформаційні ресурси НАТО поступово збільшується. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг. За його словами, протягом 2016 роки кількість атак було на 60% більше, ніж в попередньому році, і склало близько 500 атак щомісяця.

Ці відомості не можуть не турбувати, підкреслив він.

"На наступному саміті НАТО тема захисту від кібератак буде відігравати значну роль", - заявив Солтенберг в інтерв'ю Die Welt, зазначивши, що він має намір навіть поширити дію статті про колективну самооборону на кібератаки.

Нагадаємо, раніше Столтенберг, кажучи про загрозу НАТО з боку РФ, заявив, що в разі необхідності НАТО готове до посилення військової присутності на сході Європи.