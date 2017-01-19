Число хакерських атак на інформаційні ресурси НАТО збільшилось на 60%
Генсек НАТО заявив, що стурбований зростанням атак на системи Альянсу.
Число хакерських атак на інформаційні ресурси НАТО поступово збільшується. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг. За його словами, протягом 2016 роки кількість атак було на 60% більше, ніж в попередньому році, і склало близько 500 атак щомісяця.
Ці відомості не можуть не турбувати, підкреслив він.
"На наступному саміті НАТО тема захисту від кібератак буде відігравати значну роль", - заявив Солтенберг в інтерв'ю Die Welt, зазначивши, що він має намір навіть поширити дію статті про колективну самооборону на кібератаки.
Нагадаємо, раніше Столтенберг, кажучи про загрозу НАТО з боку РФ, заявив, що в разі необхідності НАТО готове до посилення військової присутності на сході Європи.