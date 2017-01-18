СБУ підтверджує: мер Перемишля – персона нон ґрата

Речниця СБУ Олена Гітлянська підтвердила Польському радіо інформацію про заборону в’їзду в Україну, видану меру Перемишля Робертові Хомі. Його було затримано українською прикордонною службою. На кордоні Хома отримав рішення Служби безпеки України, датоване 29 грудня минулого року, про заборону в’їзду до України. За словами речниці СБУ, таке рішення було прийнято влітку минулого року.

Як зазначила Олена Гітлянська, така заборона видається щодо осіб, чиї дії або висловлювання загрожують безпеці України або суперечать її інтересам. Проте вона не сказала, за які конкретно дії і висловлення було її видано.

Нагадаємо, про заборону на в’їзд до України Роберт Хома особисто розповів під час прес-конференції 17 січня 2017 року.