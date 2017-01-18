Американка Саммер Зервос подала в суд на Трампа за сексуальні домагання

Американка Саммер Зервос подала в суд позов про захист честі і гідності проти обраного президента Америки Дональда Трампа. Як передає USA Today, вона заявила про домагання мільярдера напередодні президентських виборів, які відбулися 8 листопада 2016 року.

"Я б хотіла, щоб обраний президент вирішив, наскільки правильно він збирається вчинити з Зервос. Якщо він просто відмовиться від своїх заяв і визнає свій вчинок по відношенню до міс Зервос, вона відмовиться від позову", - заявила її адвокат.

За словами Зервос, Трамп домагався її 2007 році в номері готелю Beverly Hills.

Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп виграв президентські вибори в США, випередивши свою суперницю Хілларі Клінтон. Його інавгурація відбудеться 20 січня.