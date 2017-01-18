Обама помилував генерала, який допустив витік даних про диверсію Штатів

Обама помилував генерала, який допустив витік даних про диверсію Штатів

На думку Обами, Джеймс Картрайт насправді хотів перешкодити публікації секретних даних.

Джерело: Відомості

Колишній високопоставлений генерал США Джеймс Картрайт, який зізнався у витоку даних про диверсію США і Ізраїлю проти ядерної програми Ірану, виявився в списку помилуваних президентом країни Бараком Обамою. Так, він виявився джерелом повідомлень в ЗМІ про комп'ютерний вірус Stuxnet, за допомогою якого американські та ізраїльські спецслужби вивели з ладу десятки іранських центрифуг зі збагачення урану.

Чинний президент Штатів звільнив Картрайта від відповідальності, прийнявши до уваги, що генерал лише підтвердив журналісту New York Times факти, які той і так знав з інших джерел. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в Білому домі. На думку Обами, Джеймс Картрайт насправді хотів перешкодити публікації секретних даних.

Відзначимо, що екс-генерал був помилуваний одночасно з Челсі Меннінгом (Бредлі Меннінг), який став автором витоків, які були опубліковані на сайті WikiLeaks. Меннінг вийде на свободу вже 17 травня.

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