Обама помилував генерала, який допустив витік даних про диверсію Штатів

Колишній високопоставлений генерал США Джеймс Картрайт, який зізнався у витоку даних про диверсію США і Ізраїлю проти ядерної програми Ірану, виявився в списку помилуваних президентом країни Бараком Обамою. Так, він виявився джерелом повідомлень в ЗМІ про комп'ютерний вірус Stuxnet, за допомогою якого американські та ізраїльські спецслужби вивели з ладу десятки іранських центрифуг зі збагачення урану.

Чинний президент Штатів звільнив Картрайта від відповідальності, прийнявши до уваги, що генерал лише підтвердив журналісту New York Times факти, які той і так знав з інших джерел. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в Білому домі. На думку Обами, Джеймс Картрайт насправді хотів перешкодити публікації секретних даних.

Відзначимо, що екс-генерал був помилуваний одночасно з Челсі Меннінгом (Бредлі Меннінг), який став автором витоків, які були опубліковані на сайті WikiLeaks. Меннінг вийде на свободу вже 17 травня.