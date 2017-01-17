ЄС надасть Білорусі 7 млн євро на центри для нелегальних іммігрантів

Європейський Союз надасть Білорусі 7 млн євро на відкриття центрів для нелегальних іммігрантів. У таких місцях тимчасово перебуватимуть біженці, котрих затримуватимуть на території Білорусі.

У білоруських центрах для нелегальних іммігрантів буде створена інфраструктура, що дозволить проводити усі необхідні процедури, пов’язані зі встановленням особистостей таких людей та з можливою їхньою депортацією.

Білоруське інформаційне агентство «БелТА», посилаючись на місцеве Міністерство внутрішніх справ, повідомило, що мова йде тільки про іноземців – незаконних іммігрантів, затриманих на терені Білорусі. «Сирійців та інших біженців з ЄС там розміщувати не будуть», - повідомило провладне інформаційне агентство.

Нині в Білорусі немає спеціалізованих місць, де можна тимчасово утримувати незаконних іммігрантів. А тому їх часто беруть під варту місцеві відділи міліції або прикордонна служба. Частина коштів, наданих Білорусі від ЄС, буде призначена на надання можливості іммігрантам добровільно повернутися до батьківщини.