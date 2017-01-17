Американці виграли у Росії суд про усиновлення дітей з Європи

Європейський суд з прав людини визнав, що російська влада неправомірно припинила процедуру усиновлення дітей в американські сім'ї через прийняття в Росії законодавчої заборони в 2012 році. Рішення опубліковано на сайті ЄСПЛ.

Суд підтримав 45 американських заявників, які поскаржилися на те, що їм відмовили в усиновленні, хоча вони вже почали оформляти необхідні документи.

Згідно з рішенням суду, в діях російських властей була дискримінація. У зв'язку з цим ЄСПЛ постановив виплатити по 22 скаргам компенсацію в розмірі $ 3 тисяч кожному заявнику і покрити витрати $ 600.

Нагадаємо, що в 2013 році в РФ набув чинності закон про заборону усиновлення російських дітей американцями.