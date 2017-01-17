Вісім осіб постраждали в Майамі під час стрілянини, з них пять підлітків

Вісім осіб постраждали в результаті стрілянини біля меморіалу Мартіна Лютера Кінга в Майамі. За попередньою інформацією, серед постраждалих було п'ять підлітків.

Відзначається, що шість чоловік були госпіталізовані, а двом медики надали допомогу прямо на місці події.

Нагадаємо, що стрілянина сталася на святкуванні Дня Мартіна Лютера Кінга. На даний момент затримані двоє підозрюваних, повідомляє ТАРС.