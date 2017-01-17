Обама залишає пост президента США з рейтингом популярності в 58%

Барак Обама залишає Білий дім з рейтингом популярності в 58%. Результати соцопитування, проведеного американським інститутом громадської думки Gallup свідчать, що більшість американців схвалила правління першого темношкірого президента Штатів.

Згідно з результатами опитування, Обама залишить посаду, заручившись набагато більшою підтримкою населення, ніж його попередник Джордж Буш-молодший. Відзначається, що симпатії до нього на момент закінчення його повноважень висловили тільки 40 відсотків опитаних.

При цьому респонденти також висловили вдячність і дружині Обами: Мішель Обамі, як вісім років тому, їй симпатизують 68 відсотків співвітчизників.

Нагадаємо, 20 січня відбудеться інавгурація обраного президента Америки Дональда Трампа