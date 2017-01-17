У КНР чиновник назвав Мао Цзедуна дияволом і втратив роботу

Керівник Державного управління у справах друку, видавництв, кінематографії, радіомовлення і телебачення в провінції Хебей втратив роботу за пост у соціальній мережі Sina Weibo, повідомляє газета Global Times. Причиною звільнення, став зміст посту: чиновник назвав Мао Цзедуна "дияволом", а торжества, присвячені йому, "поклонінням культу".

Після цього чиновник був звільнений, а його аккаунт у соціальній мережі видалений. Крім того, йому було винесено адміністративне попередження.

Ще один гучний скандал, пов'язаний з образою Мао, розгорівся в 2015 році. Тоді у Мережу просочилося відео, на якому відомий китайський телеведучий під час вечірки вжив на адресу вождя "нецензурне" слово. Після цього всі програми з його участю на ТБ були закриті, а сам ведучий звільнений.

Нагадаємо, раніше в Китаї демонтували гігантську золоту статую Мао Дзедуна, приблизна вартість будівництва якої склала $ 455 тисяч.