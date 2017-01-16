Італійський кравець пошив Трампу сорочку для інавгурації (фото)

Про це заявив сам італієць в інтерв'ю виданню Huffingtonpost. За його словами, для цього замовлення з ним зв'язалася людина з близького оточення нового американського лідера.

"Він член асоціації Mad for Italy, що займається просуванням італійської культури, етногастрономіі і моди в Америці. Я і моя майстерня беремо участь в цьому проекті. Так ми і вступили в контакт з новим президентом США", - поділився інформацією кравець.

Білосніжна сорочка, пошита з високоякісної бавовни, вже доставлена ​​в Білий дім. Кравець упевнений - вона сподобається Трампу. Також Анджело Інглезе не сумнівається в тому, що це буде не єдине замовлення від республіканця.

Нагадаємо, інавгурація Дональда Трампа відбудеться 20 січня.