Сербія готова ввести війська в Косово в разі виникнення загрози населенню країни. Таку заяву зробив президент республіки Томіслав Ніколіч, коментуючи відмову влади пропускати потяг з написом "Косово - це Сербія".

Скандал розгорівся після того, як 14 січня перший з 1999 року пасажирський потяг, що прямував з Белграда в Косово, був затриманий на кордоні албанськими спецслужбами. Причиною нібито послужило те, що серед пасажирів були сербські чиновники, які не мають дозволу на в'їзд до самопроголошеної республіки.

Також претензії стосувалися зовнішнього вигляду та внутрішнього оздоблення складу - зовні він був розфарбований у кольори сербського прапора, а всередині мав православну символіку. У цьому албанці побачили загрозу своєму суверенітету. Щоб не пропустити поїзд, місцеві радикали навіть намагалися замінувати шлях. У результаті поїзд повернувся до Белграда, інформують закордонні ЗМІ.