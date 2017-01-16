Подруга президента Південної Кореї почала давати свідчення в суді. Її під конвоєм доставили на слухання в якості свідка. Вона знаходиться в ізоляторі з листопада 2016 року за звинуваченнями в зловживанні владою, вимаганні та шахрайстві.

Чхве Сун Сіль - ключова фігура гучного політичного скандалу, який призвів до оголошення імпічменту президенту країни Пак Кин Хе. Конституційний суд тепер повинен вирішити, чи були підстави для імпічменту достатніми, або Пак Кин Хе може повернутися до своїх обов'язків. У другій половині дня очікується допит іншої ключової фігури судового розгляду - колишнього найближчого помічника президента Південної Кореї.

2 січня 2017 року в Данії затримана дочка Чхве Сун Сіль. Її підозрюють в участі в подіях, які привели до скандалу, що призвів до тимчасової відставки президента країни Пак Кин Хе.