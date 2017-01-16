В Індії педофіл зізнався у зґвалтуванні 500 школярок

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В Індії поліція затримала чоловіка, який на допиті зізнався в тому, що за останні 13 років згвалтував 500 школярок, повідомляє Times of India. Відзначається, що 38-річний Суніла Растогі заявив, що всього зробив близько 2,5 тисячі спроб нападу на неповнолітніх.

Спіймати злочинця поліції вдалося завдяки скаргам двох дівчаток з Делі, які повідомили про напад чоловіки в червоній кофті. Вивчивши записи з камер відеоспостереження, правоохоронці вийшли на слід злочинця. Пізніше Растогі був затриманий.

Поліція стверджує, що Растогі є психічно неврівноваженою людиною, приводячи в приклад той факт, що він був упевнений, що його не впіймають, поки він носитиме червону кофту.