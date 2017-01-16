Європарламент сьогодні обиратиме нового голову
На сьогоднішній день фракції висунули сім офіційних кандидатів.
Депутати Європарламенту сьогодні почнуть вибори нового голови. Пост звільнився після відходу Мартіна Шульца, який займав його протягом п'яти років. На сьогоднішній день фракції висунули сім офіційних кандидатів. Вранці у вівторок відбудеться перше таємне голосування. Нові кандидатури можуть висуватися перед кожним туром аж до третього. В ході цього процесу претенденти можуть знімати свої кандидатури. Якщо жоден з кандидатів не отримає абсолютної більшості голосів в трьох турах, то голови оберуть простою більшістю в четвертому, останньому турі.