Туреччина готується до переходу до президентської форми правління

Обговорення 18 статей законопроекту викликало гарячі суперечки серед парламентаріїв, не обійшлося без бійок і бійок.

Відзначається, що прийнятий законопроект істотно розширює президентські повноваження. Президент отримує право видавати укази, призначати міністрів, а також виносити на розгляд питання про конституційні зміни.

Відзначимо, що з 1923 року в Туреччині функціонує парламентська форма правління.

Законопроект буде винесений на референдум після остаточного прийняття поправок в разі, якщо його підтримають більше 330 депутатів.

Нагадаємо, що раніше в Туреччині був розігнаний мітинг, на якому виступали проти внесення поправок до конституції.