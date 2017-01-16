Туреччина готується до переходу до президентської форми правління
Парламент Туреччини в першому читанні прийняв законопроект конституційної реформи, що передбачає перехід до президентської форми правління.
Обговорення 18 статей законопроекту викликало гарячі суперечки серед парламентаріїв, не обійшлося без бійок і бійок.
Відзначається, що прийнятий законопроект істотно розширює президентські повноваження. Президент отримує право видавати укази, призначати міністрів, а також виносити на розгляд питання про конституційні зміни.
Відзначимо, що з 1923 року в Туреччині функціонує парламентська форма правління.
Законопроект буде винесений на референдум після остаточного прийняття поправок в разі, якщо його підтримають більше 330 депутатів.
Нагадаємо, що раніше в Туреччині був розігнаний мітинг, на якому виступали проти внесення поправок до конституції.