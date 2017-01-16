Кількостей жертв під час аварії турецького вантажного літака в Киргизії зросла до 28

Турецький вантажний літак, який зазнав аварії при заході на посадку в аеропорту Бішкека, звалився на житлові будинки. Про це повідомляє 24.kg з посиланням на джерела в аеропорту.

В результаті падіння, за інформацією джерел, загинули цілі сім'ї.

Відзначається, що після падіння літак проїхався по домівках, що перебувають у районі аеропорту, близько 200 метрів. Від будівель нічого не залишилося.

В даний час до місця аварії стягнуті всі сили екстрених служб Бішкека.

В результаті падіння літака в аеропоту "Манас" загинули 28 людей, серед них шестеро дітей. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Зруйновано 15 приватних будинків.

Відзначимо, що екстрені служби Киргизії підтвердили також загибель одного з членів екіпажу.