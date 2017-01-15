Найближчим часом близько сотні китайський військових, включаючи генералів, покинуть свої пости

Майже 50 високопоставлених військових чинів Народно-визвольної армії КНР (НВАК), включаючи генералів, можуть найближчим часом залишити свої пости, пише газета South China Morning Post з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За їхніми даними, мова йде про високопоставлених військових, серед яких 18 генералів. За словами джерел, вони залишать свій пост до 19-го з'їзду Компартії КНР, який відбудеться восени в Пекіні.

Джерела газети відзначили, що майбутні зміни в керівництві китайської армії пов'язані з бажанням влади просувати по службі нове покоління офіцерів, для чого "ветерани" повинні дати дорогу більш молодим талантам, які будуть керувати армією. Відзначається, що багато хто з високопоставлених військових, які можуть покинути свій пост, незабаром досягнуть віку виходу на пенсію.

Як заявив газеті South China Morning Post військовий експерт з Гонконгу Лян Голян, майбутні перестановки в НВАК є частиною зусиль голови КНР Сі Цзіньпіна щодо скорочення чисельності армії, підвищення її професіоналізму та ефективності.

В даний час Китай активно займається модернізацією своїх збройних сил. Раніше голова КНР Сі Цзіньпін заявляв, що технологічні інновації "є ключовим фактором удосконалення армії країни і національної оборони". На думку китайського лідера, майбутнє НВАК залежить від інновацій і реформ. За його словами, 13-й п'ятирічний план (2016-2020 роки) є вкрай важливим для розвитку національної оборони і збройних сил.

Голова КНР раніше оголосив, що Китай до кінця 2017 скоротить чисельність своїх збройних сил на 300 тисяч чоловік з небойового складу. Незважаючи на це, НВАК залишається найбільшою в світі армією з чисельністю в 2 мільйони людей.