У Бразилії жовта лихоманка забрала життя майже 40 людей
За повідомленням міністерства охорони здоровя штату, виявлені 133 можливих випадки захворювання.
Губернатор Мінас Жерайс Фернанду Піментал оголосив на території штату надзвичайну ситуацію через спалах захворювання.
Зараз випадки захворювання зафіксовані в 24 муніципалітетах штату. Найбільш тривожна ситуація склалася в місті Ладаїнья, де відзначені 12 підозрілих смертей, ще 29 осіб, імовірно, захворіли на цю хворобу, повідомляє канал Globo.
Жовта лихоманка - гостре вірусне захворювання. Її збудник переноситься комарами. Захворювання поширене в тропічних і субтропічних країнах і характеризується високою температурою тіла, важким загальним станом, кровотечами в порожнині рота, шлунку і кишечника, ураженням печінки і нирок, жовтяницею. Жовта лихоманка відноситься до особливо небезпечних інфекцій з високим відсотком смертельних випадків.