У Бразилії жовта лихоманка забрала життя майже 40 людей

Губернатор Мінас Жерайс Фернанду Піментал оголосив на території штату надзвичайну ситуацію через спалах захворювання.

Зараз випадки захворювання зафіксовані в 24 муніципалітетах штату. Найбільш тривожна ситуація склалася в місті Ладаїнья, де відзначені 12 підозрілих смертей, ще 29 осіб, імовірно, захворіли на цю хворобу, повідомляє канал Globo.

Жовта лихоманка - гостре вірусне захворювання. Її збудник переноситься комарами. Захворювання поширене в тропічних і субтропічних країнах і характеризується високою температурою тіла, важким загальним станом, кровотечами в порожнині рота, шлунку і кишечника, ураженням печінки і нирок, жовтяницею. Жовта лихоманка відноситься до особливо небезпечних інфекцій з високим відсотком смертельних випадків.