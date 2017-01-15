У Бразилії жовта лихоманка забрала життя майже 40 людей

У Бразилії жовта лихоманка забрала життя майже 40 людей

За повідомленням міністерства охорони здоровя штату, виявлені 133 можливих випадки захворювання.

Джерело: Відомості

Губернатор Мінас Жерайс Фернанду Піментал оголосив на території штату надзвичайну ситуацію через спалах захворювання.

Зараз випадки захворювання зафіксовані в 24 муніципалітетах штату. Найбільш тривожна ситуація склалася в місті Ладаїнья, де відзначені 12 підозрілих смертей, ще 29 осіб, імовірно, захворіли на цю хворобу, повідомляє канал Globo.

Жовта лихоманка - гостре вірусне захворювання. Її збудник переноситься комарами. Захворювання поширене в тропічних і субтропічних країнах і характеризується високою температурою тіла, важким загальним станом, кровотечами в порожнині рота, шлунку і кишечника, ураженням печінки і нирок, жовтяницею. Жовта лихоманка відноситься до особливо небезпечних інфекцій з високим відсотком смертельних випадків.

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