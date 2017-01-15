Японію засипало снігом

За даними телеканалу NHK, 56 рейсів були скасовані найбільшими японськими авіакомпаніями Japan Airlines (JAL) і All Nippon Airways (ANA), ще 17 авіарейсів були скасовані компаніями-лоукостерами.

Спостерігаються затримки в русі поїздів. Зокрема, на деяких напрямках затримка швидкісних поїздів "синкансен" становить близько години.

В результаті перебоїв з транспортним сполученням ряд центрів в префектурах Міе, Кіото, Хего та інших прийняли рішення перенести на годину початок загальнонаціональних вступних іспитів для випускників старших шкіл.

За даними Головного японського метеорологічного агентства, в неділю в центральних і східних районах Японії може випасти до 80 сантиметрів снігу, в районі Кінкі - до 40 сантиметрів, а на основі Хоккайдо висота снігового покриву може досягти 60 сантиметрів.