У Польщу прибула 3-я Бронетанкова бригада Бойової групи США

Глава польського уряду Беата Шидло заявила, що прибуття американських військових - це важливий день для Польщі і для Європи. За її словами, присутність солдатів 3-ї Бронетанкової бригади Бойової групи США вписується в стратегію уряду гарантувати безпеку полякам.

Глава Ради міністрів зазначила, що обов’язком влади є гарантувати безпеку громадянам. «Сьогодні ми зробили в цьому напрямку великий крок», – заявила Беата Шидло. Польська прем’єрка побажала американським солдатам доброго перебування в Польщі. За словами очільниці уряду, постанови саміту НАТО стають сьогодні фактом. Беата Шидло додала, що метою уряду є будувати разом із союзниками оборонні стратегії, спрямовані на мирне укріплення безпеки.

Перших 250 американських солдатів прибуло тиждень тому літаками до Вроцлава. Наступними днями до Польщі в’їжджали чергові групи – передусім до міста Жаґань поблизу польсько-німецького кордону, де міститиметься командування важкої бригади. Танки Abrams, бойові машини піхоти Bradley і гаубиці Paladin прибули в конвої два дні тому. Остаточно бронетанкова бригада нараховуватиме 3,5 тисячі солдатів. Крім Жаґаня, військові дислокуватимуться в місцевостях Свєнтошув, Сквєжина і Болєславєц, інформує Польське радіо.