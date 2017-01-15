У США знайдена дівчинка, яку викрали з пологового будинку 18 років тому (відео)

Каміа Моблі все своє життя жила і вважала своєю матір'ю жінку, яка викрала її з пологового будинку в 1998 році. Судячи з реакції дівчини на прийдешню розлуку з "матір'ю", відносини в цій маленькій родині були дуже теплими. Каміа, не дивлячись на оточуючих її біологічних родичів, розплакалася, прощаючись з жінкою, яка може потрапити за грати, бо та ростила дівчинку в любові і турботі.

Нагадаємо, що викрадення Каміі Моблі стало одним з найгучніших злочинів в Південній Кароліні за останні 20 років. На даний момент дівчина ще не прийняла рішення чи повернеться в біологічну сім'ю. Це можливо тільки в разі обопільної згоди сторін.