До акції протесту проти Трампа готовий приєднатись мер Нью-Йорка

До акції протесту проти Трампа готовий приєднатись мер Нью-Йорка

Акцію, в якій візьмуть участь американські зірки, планується провести напередодні інавгурації обраного президента США.

Джерело: Відомості

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо і ряд американських знаменитостей мають намір приєднатися до акції протесту проти обраного президента США Дональда Трампа напередодні його інавгурації, повідомляє РІА Новини.

Організатори акції, яку планується провести у будівлі готелю Trump International Hotel and Tower, очікують, що в ній візьмуть участь тисячі жителів Нью-Йорка.

Нагадаємо, що Дональд Трамп переміг в президентських виборах в США 8 листопада. Він вступить на посаду 20 січня.

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