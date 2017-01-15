До акції протесту проти Трампа готовий приєднатись мер Нью-Йорка

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо і ряд американських знаменитостей мають намір приєднатися до акції протесту проти обраного президента США Дональда Трампа напередодні його інавгурації, повідомляє РІА Новини.

Організатори акції, яку планується провести у будівлі готелю Trump International Hotel and Tower, очікують, що в ній візьмуть участь тисячі жителів Нью-Йорка.

Нагадаємо, що Дональд Трамп переміг в президентських виборах в США 8 листопада. Він вступить на посаду 20 січня.