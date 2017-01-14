Росія розмістить ракети на кордоні з Польщею

Росія зміцнить протиповітряну оборону на кордонах з державами НАТО, в тому й з Польщею. Як повідомив речник Західного військового округу Ігор Мігунов, йдеться про чотири ескадрони ракетних систем S-400 Triumf.

Такого типу ракети, означені в коді НАТО як SA-10C, можуть перехоплювати літаки і ракети маневрування на відстані 400 кілометрів. Ракетні системи S-400 Triumf потраплять на озброєння Західного військового округу у поточному році. Незабаром розпочнеться навчання груп, які обслуговуватимуть це озброєння.

Наприкінці минулого року до Калінінградської області було привезено ракетні системи Iskander, які можуть переносити ядерні боєголовки та системи Bastion, що у разі потреби можуть знищувати надводні та наземні цілі на відстані 300 кілометрів.

Експерти наголошують, що завдяки такому обладнанню, російська армія може контролювати цілі у Польщі та в інших Балтійських країнах, інформує Польське радіо.